Sci alpino ormai definite le quattro discesiste dell’Italia per le Olimpiadi

Nella discesa libera di Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, Nicol Delago ha assicurato il suo posto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, confermando la sua posizione tra le quattro atlete italiane di discesa. Questo risultato rappresenta un passo importante per la squadra azzurra in vista delle prossime competizioni olimpiche.

Nicol Delago ha blindato la sua partecipazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 grazie alla vittoria conquistata nella discesa libera di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena nella mattinata odierna nella località friulana. L'azzurra ha dettato legge in maniera perentoria con il pettorale numero 3, pennellando delle ottime linee e mostrando una scorrevolezza davvero rimarchevoli, fondamentale per tramortire la concorrenza e conquistare il primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, dopo essere salito sul podio in cinque occasioni.

