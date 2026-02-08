Sci alpinismo lutto sulle Alpi | valanghe uccidono tre persone in Lombardia e Trentino Soccorsi complessi

Una mattina tragica sulle Alpi ha portato alla morte di tre persone coinvolte in valanghe in Lombardia e Trentino. I soccorsi sono stati complessi e hanno richiesto ore di interventi difficili tra neve e ghiaccio. La montagna si è rivelata una minaccia improvvisa, lasciando sgomenta la comunità degli sportivi.

Una giornata di lutto sulle Alpi, segnata da tragedie che hanno visto la montagna trasformarsi in una trappola mortale per gli appassionati di sci alpinismo. Due scialpinisti hanno perso la vita in Valtellina, mentre un altro è deceduto sulla Marmolada, portando a tre il bilancio delle vittime di valanghe registrate oggi nelle regioni lombarda e trentina. Le operazioni di soccorso, complesse e rischiose, hanno visto l’impiego di elicotteri e squadre specializzate dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino Trentino. La gravità degli eventi ha immediatamente richiamato l’attenzione sulla fragilità del territorio montano e sulla necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi connessi alla pratica dello sci alpinismo fuori pista.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tre persone sono morte e altre sono rimaste ferite tra Lombardia e Trentino a causa di valanghe.

Quattro sci alpinisti sono morti in due valanghe diverse, una in Valtellina e l’altra in Trentino.

