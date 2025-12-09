Palumbo il metodo nelle intercettazioni | ?A noi che ce frega dei pazienti se si trova male è un problema suo

Roberto Palumbo, primario di Nefrologia e Dialisi all'Ospedale Sant'Eugenio di Roma, è coinvolto in un'inchiesta per corruzione. Le intercettazioni rivelano atteggiamenti ambigui e dichiarazioni controversie, sollevando dubbi sulla sua condotta professionale e personale. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi sull'etica nel settore sanitario.

Roberto Palumbo, primario di Nefrologia e Dialisi dell?Ospedale Sant'Eugenio di Roma, è al centro di un inchiesta per corruzione: lo scorso 4 dicembre è stato sorpreso in. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Palumbo, il "metodo" nelle intercettazioni: ?«A noi che ce frega dei pazienti, se si trova male è un problema suo»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il trucchetto che fa impazzire tutte nei miei corsi di cucito! Hai mai desiderato fare un nodo perfetto al filo in un secondo netto? Nel reel di oggi ti mostro il mio metodo super facile e velocissimo… e sì, ogni volta vedo gli occhi delle partecipanti illuminars - facebook.com Vai su Facebook

Palumbo, il "metodo" nelle intercettazioni: «A noi che ce frega dei pazienti, se si trova male è un problema suo» - Roberto Palumbo, primario di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Sant'Eugenio di Roma, è al centro di un inchiesta per corruzione: lo scorso 4 dicembre è stato sorpreso ... Si legge su leggo.it