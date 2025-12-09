Palumbo il metodo nelle intercettazioni | ?A noi che ce frega dei pazienti se si trova male è un problema suo

Roberto Palumbo, primario di Nefrologia e Dialisi all'Ospedale Sant'Eugenio di Roma, è coinvolto in un'inchiesta per corruzione. Le intercettazioni rivelano atteggiamenti ambigui e dichiarazioni controversie, sollevando dubbi sulla sua condotta professionale e personale. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi sull'etica nel settore sanitario.

Roberto Palumbo, primario di Nefrologia e Dialisi dell?Ospedale Sant'Eugenio di Roma, è al centro di un inchiesta per corruzione: lo scorso 4 dicembre è stato sorpreso in. 🔗 Leggi su Leggo.it

