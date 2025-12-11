Governo | Renzi ' per Meloni problema molto serio a destra ne parliamo presto'
Il rapporto tra il governo italiano e le tensioni con le politiche di Washington e della destra anti-europea sta attirando l'attenzione. Matteo Renzi evidenzia le potenziali conseguenze di un rafforzamento di posizioni euroscettiche all’interno della destra italiana, in particolare per la premier Giorgia Meloni, sottolineando un problema che potrebbe diventare molto serio nel prossimo futuro.
Roma, 11 dic (Adnkronos) - "Sulla questione per cui Washington stia cercando di dividere l'Italia dall'Europa valorizzando una destra anti europea io penso che se continua così Giorgia Meloni vedrà nascere alla propria destra un problema molto serio. Un partito veramente ispirato alla dottrina Maga, che lotti davvero sui temi della sicurezza e del costo della vita, oggi non può che andare all'opposizione - da destra - alla Meloni". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "Perché diciamolo: questo Governo, su questi temi, fa proclami ideologici e non risolve nulla. E se nascesse qualcosa a destra non c'è legge elettorale che tenga, alle prossime elezioni accade in Italia ciò che è accaduto e sta accadendo in UK con Farage. 🔗 Leggi su Iltempo.it
