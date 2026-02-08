Schianto all'alba auto-camion a Landriano Pavia | morta una donna Strada chiusa per ore

Questa mattina presto, un incidente tra un’auto e un camion si è verificato a Landriano, in provincia di Pavia. L’impatto ha causato la morte di una donna di 58 anni. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, creando disagi e rallentamenti nel traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vittima. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Un auto e un camion si sarebbero scontrati all'altezza di Landriano (Pavia) in direzione Milano. Morta una donna di 58 anni. Strada chiusa in entrambe le direzioni.

