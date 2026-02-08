Schiacciasassi Inter Cinque reti prima della Juve | è la settimana scudetto?

L’Inter continua a macinare vittorie e si prende una grande fetta di vantaggio in classifica. I nerazzurri hanno segnato cinque volte prima di incontrare la Juventus e ora sono a dodici partite senza sconfitte in campionato. Con cinque successi di fila e nove nelle ultime undici gare, i nerazzurri sembrano avvicinarsi sempre di più allo scudetto. La loro supremazia è evidente e il vantaggio sul Milan, almeno fino a venerdì, resta di almeno dieci punti. La settimana si mette bene per l’Inter, che sogna di chiudere

Dodicesima gara senza sconfitte in campionato, quinta vittoria consecutiva complessiva e nona nelle ultime undici, o tto punti di vantaggio in classifica sul Milan almeno sino a venerdì. L'Inter sta cercando di "chiudere" il campionato già ad inizio febbraio con un passo che ricorda quello dell'ultimo Scudetto. Ovvero un ritmo da schiacciasassi, che in casa del Sassuolo vale solo un avvio tremebondo prima del dilagare. Quello che un anno fa non è riuscito a Simone Inzaghi, lo sta facendo Cristian Chivu. Ovvero alzare i giri del motore in inverno per costuire quel cuscinetto che possa permettere di vivere con maggiore serenità, e un buon ricambio di uomini, la fase calda di Champions League, pur con il play-off in più da giocare.

