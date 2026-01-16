Pio Esposito, noto come il “Piombo” dell’Inter, si distingue per le sue prestazioni fondamentali con reti e assist decisivi. La sua presenza sul campo contribuisce alla crescita della squadra con costanza e dedizione. In un percorso che mira alla conquista dello scudetto, il suo contributo si inserisce in modo equilibrato e determinato, rappresentando un elemento chiave nel progetto nerazzurro.

Pio Esposito quando è felice mostra i muscoli, ma l’ Inter, e il mondo nerazzurro, lo sta conquistando con garbo e impegno. Alcune settimane fa, entrando alla Pinetina, alcuni tifosi rimasero stupiti dai suoi bicipiti. Quando ha segnato il gol decisivo con il Lecce, Marcus Thuram ha urlato "Sì piombo!". Perché nello spogliatoio, il giocatore in questo momento più emergente del calcio italiano, lo chiamano così. Piombo, durezza, solidità, pesantezza. Quello che Pio Esposito è in campo. E quel "Piombo" si sente nelle sue parole: "A livello di importanza metto questo gol sul podio, non saprei la classifica esatta ma è certamente il più pesante — il commento nella notte di San Siro — Il gol ha portato tre punti e conta soprattutto questo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Esposito, che forza. Il “Piombo“ dell’Inter. Reti e assist pesanti per la corsa Scudetto

Leggi anche: Gol e assist decisivi: c’è la firma di Pio Esposito e Bonny sulla prima fuga dell’Inter

Leggi anche: Sebastiano Esposito Cagliari, numeri in crescita: 3 gol e 2 assist e i dettagli dell’addio all’Inter

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Esposito, che forza. Il “Piombo“ dell’Inter. Reti e assist pesanti per la corsa Scudetto - Pio Esposito quando è felice mostra i muscoli, ma l’ Inter, e il mondo nerazzurro, lo sta conquistando con garbo e impegno. sport.quotidiano.net