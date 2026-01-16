Esposito che forza Il Piombo dell’Inter Reti e assist pesanti per la corsa Scudetto
Pio Esposito, noto come il “Piombo” dell’Inter, si distingue per le sue prestazioni fondamentali con reti e assist decisivi. La sua presenza sul campo contribuisce alla crescita della squadra con costanza e dedizione. In un percorso che mira alla conquista dello scudetto, il suo contributo si inserisce in modo equilibrato e determinato, rappresentando un elemento chiave nel progetto nerazzurro.
Pio Esposito quando è felice mostra i muscoli, ma l’ Inter, e il mondo nerazzurro, lo sta conquistando con garbo e impegno. Alcune settimane fa, entrando alla Pinetina, alcuni tifosi rimasero stupiti dai suoi bicipiti. Quando ha segnato il gol decisivo con il Lecce, Marcus Thuram ha urlato "Sì piombo!". Perché nello spogliatoio, il giocatore in questo momento più emergente del calcio italiano, lo chiamano così. Piombo, durezza, solidità, pesantezza. Quello che Pio Esposito è in campo. E quel "Piombo" si sente nelle sue parole: "A livello di importanza metto questo gol sul podio, non saprei la classifica esatta ma è certamente il più pesante — il commento nella notte di San Siro — Il gol ha portato tre punti e conta soprattutto questo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Gol e assist decisivi: c’è la firma di Pio Esposito e Bonny sulla prima fuga dell’Inter
Leggi anche: Sebastiano Esposito Cagliari, numeri in crescita: 3 gol e 2 assist e i dettagli dell’addio all’Inter
Esposito, che forza. Il “Piombo“ dell’Inter. Reti e assist pesanti per la corsa Scudetto - Pio Esposito quando è felice mostra i muscoli, ma l’ Inter, e il mondo nerazzurro, lo sta conquistando con garbo e impegno. sport.quotidiano.net
SFONDATE IL TASTO DEL “MI PIACE” per PIO ESPOSITO. Un goal PESANTISSIMO, una VITTORIA IMPORTANTISSIMA! FORZA INTER, SEMPRE! - facebook.com facebook
Questa sera tocca a noi Forza Interisti @play_eFootball x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.