Scherma Cus | ottimi risultati a Pontedera Francesco Fontani è medaglia d’argento

La squadra del Cus Siena si è fatta notare ai campionati regionali a Pontedera. I risultati sono stati positivi: Francesco Fontani ha conquistato una medaglia d’argento e anche le altre squadre hanno portato a casa buoni piazzamenti. La competizione ha visto tanti atleti impegnati e il Cus ha confermato la sua crescita nel panorama regionale.

Ottimi risultati per il Cus Siena Scherma al campionato regionale individuale e a squadre, categoria Assoluti, svoltosi a Pontedera. Nel fioretto maschile la migliore prestazione è arrivata da Lorenzo Marrelli che ha centrato la zona dei premiati, chiudendo al settimo posto. Più indietro Riccardo Santaniello che ha finito ventunesimo. Nella sciabola individuale, invece, la migliore soddisfazione è arrivata da Francesco Fontani che si è aggiudicato una splendida medaglia d’argento. Nonostante la gara abbia registrato pochi partecipanti, è riuscita comunque a infondere una dose di fiducia all’atleta cussino, tra i più giovani della competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Scherma. Cus: ottimi risultati a Pontedera. Francesco Fontani è medaglia d’argento Approfondimenti su Pontedera Schermatura Scherma. Campionati Italiani Cadetti, Giovani e Assoluti. Il Cus Siena Estra torna a casa con ottimi risultati I campionati italiani di scherma si sono appena conclusi e il Cus Siena Estra torna a casa con 17 atleti in gara. Scherma, Accademia Olimpica Beneventana: ottimi risultati per Cadetti e Giovani Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pontedera Schermatura Argomenti discussi: I giovani del Cus vanno sul podio dei Campionati italiani; Scherma. Cus: ottimi risultati a Pontedera. Francesco Fontani è medaglia d’argento; Scherma Trofeo del Granducato ’Raggetti’ in trionfo. Scherma. Cus: ottimi risultati a Pontedera. Francesco Fontani è medaglia d’argentoOttimi risultati per il Cus Siena Scherma al campionato regionale individuale e a squadre, categoria Assoluti, svoltosi a Pontedera. sport.quotidiano.net Scherma. Cus sugli scudi! A Baronissi arriva un ottimo bronzoGrandissime soddisfazioni per il Cus Siena Estra, ai campionati italiani a squadre di fioretto svoltisi a Baronissi. La squadra ... lanazione.it Pontedera, i cussini si laureano vice campioni regionali, mettendo in mostra il livello tecnico del fioretto maschile, nella prova individuale Francesco Fontani brilla d’argento facebook

