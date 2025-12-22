Tempo di lettura: 3 minuti La Seconda Prova di Qualificazione Regionale Cadetti e Giovani di spada, andata in scena a Benevento nel fine settimana del 20–21 dicembre grazie alla disponibilità e all’accoglienza del Club La Fagianella, ha confermato l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno” tra le realtà più dinamiche del panorama campano, con prestazioni di rilievo in tutte le categorie e una partecipazione numerosa e appassionata. Nel settore Giovani femminile, Elena Adriana Baldini ha conquistato un argento di grande spessore: una gara condotta con lucidità e autorevolezza, in cui ha saputo alternare iniziativa e pazienza, trovando le stoccate decisive nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scherma, Accademia Olimpica Beneventana: ottimi risultati per Cadetti e Giovani

Leggi anche: Scherma, successo a Baronissi per l’Accademia Olimpica Beneventana

Leggi anche: Accademia Olimpica “Maestro Antonio Furno”, ottimi risultati alla Prima Prova Interregionale Sud

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Gran Premio Giovanissimi di spada, brilla ancora l'Accademia Olimpica Beneventana di Scherma; Strega, 500 tagliandi disponibili per Cerignola e prevendita al via. Fermento tra la tifoseria: è già caccia al biglietto, c'è tempo fino alle 19:00 di giovedì; Il riccese Pasquale Di Maria primo al Campionato Centro Italia MOTORNEXT; Al Vigorito due nuove realtà: Intercolline e Sanniti Five entrano nel progetto Lo Sport Sannita.

Scherma, a Benevento seconda prova di qualificazione regionale assoluti di spada - Il 6 e 7 dicembre si svolgerà la seconda prova di qualificazione regionale assoluti di spada maschile e femminile. rainews.it

Scherma in Rosa: l'iniziativa di Fondazione Libellule Insieme e Accademia Scherma Milano - Il saluto che ciascun schermidore pronuncia all’inizio dell’assalto, in guardia con il fioretto in mano, è anche il messaggio che questo progetto vuole offrire a tutte le ... gazzetta.it

Accademia della Scherma Livorno. Amasic · Jingle Bells. Torneino Natalizio Accademia Scherma Livorno Pedana, sorrisi e tanto divertimento: il nostro torneino natalizio è stato un momento speciale per vivere la scherma in modo leggero, condividere - facebook.com facebook

#Sport. #Traguardi: ‘Un’accademia di equilibrio’, viaggio all’interno della Virtus Scherma Bologna, la storica società dove i campioni olimpici e iridati di ieri formano quelli di domani. La #notizia regioneer.it/TraguardiScher… x.com