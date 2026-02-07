Le spadiste italiane dominano alla Coppa del Mondo di Wuxi, conquistando tutte e tre le medaglie in gara. È una giornata da ricordare per il movimento azzurro, che si conferma protagonista sulla pedana cinese.

Si tinge d’azzurro la pedana di Wuxi, località della Cina che sta ospitando in questi giorni la tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità spada femminile. Al termine di una giornata a dir poco eccezionale per i nostri colori, la compagine azzurra ha piazzato la bellezza di tre schermitrici sul podio, fregiandosi del successo di Giulia Rizzi, del secondo di Alberta Santuccio e del terzo di Rossella Fiamingo. Un epilogo senza precedenti nella gloriosa storia del nostro Paes Una partenza tutt’altro per semplice per la vincitrice, capace di arginare di una sola stoccata al primo turno la padrona di casa Xinrong Zhang (15-14), per poi affrontare la singaporiana Kiria Tikanah Abdul Rahman, superata per 15-10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, tripletta per le spadiste alla Coppa del Mondo di Wuxi. Giornata storica per le azzurre

Questa mattina a Wuxi è iniziata la tre giorni di Coppa del Mondo di spada femminile.

