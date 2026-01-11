scherma le spadiste si fermano subito nella gara a squadre in coppa del mondo che beffa a fujairah

La squadra italiana di spada femminile si è fermata subito nella gara a squadre a Fujairah, nell'ambito della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026. L'eliminazione precoce rappresenta un passo indietro nel percorso stagionale, evidenziando le sfide e le difficoltà affrontate dalle atlete in questa competizione.

Si ferma subito il cammino della squadra italiana di spada femminile, impegnata quest’oggi sulla pedana emiratina di Fujairah nella tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma. Inizio molto complesso delle azzurre, costrette a cedere il passo pronti-via alla Germania. Rossella Fiamingo, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Roberta Marzani hanno cominciato nel migliore dei modi l’incontro con le teutoniche: Fiamingo nel primo assalto ha infatti regolato per 0-3 Hess Sancho Gala, preludio per 3-2 di Kowalcyk su Euler e del 4-1 di Paulis su Wetzker, per un promettente parziale di 3-10. 🔗 Leggi su Oasport.it

