Scandone Avellino ad Angri | derby di alta classifica al Pala Galvani

Dopo quindici giorni di pausa, la Scandone torna a giocare e sfida Angri in un derby molto importante per la corsa ai playoff. La squadra biancoverde affronta questa partita con tutta la determinazione, cercando di conquistare punti fondamentali per la classifica. La partita si gioca al Pala Galvani, e i tifosi sono pronti a sostenere la loro squadra in questa sfida decisiva.

Dopo quindici giorni di pausa forzata, la Scandone Avellino torna finalmente sul parquet per una sfida che pesa tantissimo nella corsa alle zone alte della classifica. Domenica 8 febbraio, con palla a due alle ore 18, gli irpini saranno di scena al Pala Galvani contro la Pallacanestro Angri, in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Scandone Avellino Scandone Avellino e Benevento, sfida di alta quota al Pala Miwa Scandone Avellino a Viterbo: esame di maturità al Pala Malè per l'inizio del girone di ritorno Scandone Avellino affronta Viterbo al Pala Malè in occasione dell'inizio del girone di ritorno. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Scandone Avellino Argomenti discussi: Derby campano ad alta tensione: la Scandone Avellino riparte dalla sfida contro Angri; Scandone Avellino, Stefanini: Contro Angri gara decisiva per la stagione (Guarda il video); Scandone Avellino, Piazza: Un privilegio essere in questo gruppo; Scandone, Stefanini guarda avanti: Campionato lungo, ma idee chiare. Ad Angri sarà dura. Coach Dell’Imperio avverte la Scandone: «Ad Angri serviranno concentrazione e continuità»In vista del derby in trasferta contro la Pallacanestro Angri, coach Ciro Dell’Imperio analizza il momento della Scandone Avellino e le insidie della sfida, partendo dal ritorno in campo dopo la pausa ... orticalab.it Scandone, Stefanini guarda avanti: «Campionato lungo, ma idee chiare. Ad Angri sarà dura»Dopo la pausa di quindici giorni, la Scandone Avellino è pronta a ritornare in campo domenica prossima, 8 febbraio, in trasferta contro l a Pallacanestro Angri. orticalab.it Scandone, Dell'Imperio: "Chiamati allo step di crescita" #Avellino facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.