Scandicci travolge Busto con Antropova-Franklin e avvicina la vetta di Conegliano! Duello per il primo posto

Scandicci si avvicina alla vetta della Serie A1 femminile di volley, grazie alla vittoria contro Busto Arsizio con protagoniste Antropova e Franklin. Con questa prestazione, le toscane riducono il gap dalla capolista Conegliano, che ha perso un punto nella vittoria al tie-break contro Chieri. La classifica si fa interessante, con un duello aperto per il primo posto alla 19ª giornata.

Scandicci si è avvicinata alla testa della classifica nella Serie A1 di volley femminile: la capolista Conegliano ha infatti lasciato un punto per strada imponendosi sul campo di Chieri soltanto al tie-break e così le Campionesse del Mondo si sono portate a due sole lunghezze di distacco dalla corazzata veneta al termine della 19ma giornata. Le toscane hanno infatti avuto la meglio nella tana di Busto Arsizio con un secco 3-0 (25-18; 25-15; 25-19) e tengono vivissima la lotta per il primato in regular season. A fare la voce grossa sono state la schiacciatrice Sarah Franklin (16 punti) e l’opposto Ekaterina Antropova (10), da annotare anche i cinque punti del martello Caterina Bosetti e i sette della centrale Camilla Weitzel. 🔗 Leggi su Oasport.it

