LIVE Scandicci-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le campionesse d’Italia vincono 41-43 il primo lunghissimo set di un match bellissimo!

Le campionesse d’Italia di Conegliano vincono il primo set contro Scandicci con il punteggio di 41-43. È stato un lunghissimo e emozionante inizio di partita, con scambi intensi e punti che hanno tenuto il pubblico sulle spine. La sfida prosegue, e i tifosi aspettano di vedere se le toscane riusciranno a reagire nel secondo set. La gara è in corso, con le due squadre che si danno battaglia per conquistare il primo punto del campionato 2026.

8-9 Mani out della brasiliana. 8-8 Diagonale di Gabi! 8-7 Attacco in posto sei vincente di Antropova! 7-7 Altra fast di Lubian. 7-6 Ancora Skinner, che trova un'altra diagonale. 6-6 Fast di Lubian in parallela, attacco perfetto della centrale italiana. 6-5 Pallonetto di Weitzel dal centro. 5-5 Strettissimo angolo di Haak, che diagonale. 5-4 Che diagonale di Skinner! 4-4 Il muro devia in campo la fast di Witzel. 3-4 Diagonale di Haak! 3-3 Ancora Zhu a rete, dopo la ricezione lunga di Scandicci.

