Scabbia nel Lazio casi aumentati del 750% per colpa degli immigrati

Un’impennata record dei casi di scabbia ha colpito il Lazio negli ultimi cinque anni. I numeri sono aumentati del 750%, con un incremento che preoccupa le autorità sanitarie. La causa principale sembra essere legata a un aumento dei contagi tra gli immigrati presenti nella regione. La situazione è sotto stretta osservazione e si cercano soluzioni rapide per arginare il problema.

Impennata vertiginosa dei casi di scabbia, che in tutto il Lazio sono lievitati del 750% nel giro di 5 anni. Con focolai crescenti registrati nell'ultimo lustro tra asili nido, scuole, gerontocomi e perfino nei reparti ospedalieri. Però sono sempre di più quelli che rinunciano alle cure, anche perché in Italia nessun farmaco utilizzato per il trattamento della scabbia è fornito gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale. E quindi, con i costi delle terapie che oscillano tra un minimo di 80 a un massimo di 250 euro, i più poveri spesso finiscono per non curarsi. A cominciare da coloro che vivono in condizioni socio-economiche più precarie, oltre che in situazioni igieniche ai limiti, come i "clochard" e gli immigrati clandestini senzatetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sono stati segnalati nuovi casi di scabbia in due scuole di Aprilia, con interventi immediati per prevenire ulteriori contagi.

