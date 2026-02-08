Scabbia nel Lazio casi aumentati del 750% per colpa degli immigrati
Un’impennata record dei casi di scabbia ha colpito il Lazio negli ultimi cinque anni. I numeri sono aumentati del 750%, con un incremento che preoccupa le autorità sanitarie. La causa principale sembra essere legata a un aumento dei contagi tra gli immigrati presenti nella regione. La situazione è sotto stretta osservazione e si cercano soluzioni rapide per arginare il problema.
Impennata vertiginosa dei casi di scabbia, che in tutto il Lazio sono lievitati del 750% nel giro di 5 anni. Con focolai crescenti registrati nell'ultimo lustro tra asili nido, scuole, gerontocomi e perfino nei reparti ospedalieri. Però sono sempre di più quelli che rinunciano alle cure, anche perché in Italia nessun farmaco utilizzato per il trattamento della scabbia è fornito gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale. E quindi, con i costi delle terapie che oscillano tra un minimo di 80 a un massimo di 250 euro, i più poveri spesso finiscono per non curarsi. A cominciare da coloro che vivono in condizioni socio-economiche più precarie, oltre che in situazioni igieniche ai limiti, come i "clochard" e gli immigrati clandestini senzatetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Lazio Scabbia
“Non è colpa degli immigrati ma…”. Sicurezza, Concita De Gregorio lo dice e si scatena di tutto
Scabbia, nuovi casi in due scuole di Aprilia: avviati i protocolli di prevenzione
Sono stati segnalati nuovi casi di scabbia in due scuole di Aprilia, con interventi immediati per prevenire ulteriori contagi.
Ultime notizie su Lazio Scabbia
Argomenti discussi: Scabbia, casi in aumento del 750% e nessun farmaco gratuito dal Ssn. Emergenza in Lazio ed Emilia-Romagna; Scabbia, casi in forte aumento: Lazio tra le regioni più colpite e cure sempre più costose; Sta tornando la scabbia: +750% di casi rispetto al pre Covid. Più colpite Emilia-Romagna e Lazio; Scabbia in aumento: dalle cause alle terapie più efficaci.
Scabbia, casi in aumento del 750% e nessun farmaco gratuito dal Ssn. Emergenza in Lazio ed Emilia-RomagnaResistenze ai farmaci, terapie spesso incomplete e costi elevati rendono difficile il controllo della scabbia. quotidianosanita.it
Sta tornando la scabbia: +750% di casi rispetto al pre Covid. Più colpite Emilia-Romagna e LazioGli esperti hanno fatto il punto durante la conferenza stampa 'La Scabbia un problema emergente' che si è tenuta a Roma ... dire.it
Allerta scabbia Sorvegliate speciali l'Emilia-Romagna e il Lazio facebook
La scabbia è una malattia infettiva della pelle che sta tornando a diffondersi in Europa e anche in Italia. E curarla, oltre che non semplice, è anche molto costoso. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.