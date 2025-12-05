Non è colpa degli immigrati ma… Sicurezza Concita De Gregorio lo dice e si scatena di tutto
Nel confronto sempre più acceso sul tema della sicurezza, le parole pronunciate da Concita De Gregorio nel corso di È sempre Cartabianca hanno acceso un nuovo livello di discussione pubblica. La giornalista ha infatti espresso una posizione che si discosta dalle interpretazioni più ricorrenti, indicando nei comportamenti dei più giovani il fulcro dell’allarme sociale che attraversa molte città italiane. Le sue osservazioni, pronunciate in diretta televisiva, hanno immediatamente generato un acceso dibattito politico e mediatico. Durante la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, De Gregorio ha affermato che l’emergenza sicurezza non sarebbe legata in modo diretto all’arrivo di immigrati irregolari, considerazione spesso evocata nel confronto politico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
