Napoli Parma 0-0 mezzo passo falso per gli azzurri di Conte Il VAR annulla un gol a McTominay per fuorigioco
Nel match tra Napoli e Parma terminato con un pareggio a 0-0, gli azzurri di Conte non sono riusciti a conquistare i tre punti. L'incontro è stato caratterizzato da un episodio chiave: il’annullamento di un gol a McTominay per fuorigioco, grazie all'intervento del VAR. Un risultato che lascia aperte alcune questioni per la squadra napoletana, in un momento di confronto e crescita.
Napoli Parma si è conclusa con il risultato di 0-0. Mezzo passo falso per gli uomini di Antonio Conte. Il VAR annulla per fuorigioco un gol a McTominay. Nel primo recupero di campionato dovuto alla Supercoppa, Napoli e Parma si sono divise la posta in palio chiudendo sullo 0-0, un esito che fa indubbiamente il gioco dell’Inter e delle altre concorrenti al titolo in ottica classifica. La gara è stata vibrante e ricca di episodi controversi, con la formazione di casa guidata da Cristian Stellini, causa squalifica di Conte, che ha provato in ogni modo a scardinare la resistenza difensiva degli emiliani, trovando però sulla sua strada un Filippo Rinaldi in stato di grazia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
