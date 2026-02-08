Sassuolo Inter pagelle | Dimarco esagerato Zielinski perfetto Lauti come Boninsegna

L’Inter mette sotto il Sassuolo e vince con un punteggio rotondo. Tutti i giocatori nerazzurri si sono distinti, con Dimarco che fa una prestazione esagerata, Zielinski che si conferma come uno dei migliori in campo e Lautaro Martinez che ricorda Boninsegna. La partita al Mapei si conclude con una vittoria netta, senza insufficienze e con tanti voti alti.

Sassuolo Inter pagelle. Partita stellare e voti stellari per i nerazzurri di Cristian Chivu: impossibile trovare un’insufficienza nella goleada del Mapei. Sassuolo Inter: tutti i voti dei nerazzurri. Sommer 6: ennesima partita senza essere chiamato in causa, gran parata su Idzes nel primo tempo, ma tutto vano per fuorigioco Bisseck 7: qualche volta Lauriente gli va via e crea qualche spauracchio, ma nel complesso partita solida: ha il merito di sbloccare il match Akanji 7: annulla Pinamonti e trova la prima gioia in maglia Inter Bastoni 6: meno in spinta rispetto alle ultime uscite, ma la partita messa subito sui binari giusti lo priva spesso e volentieri di dover adempire a questo dovere; dal 64? Darmian 6: tanti minuti per lui Luis Henrique 6,5: beneficia del risultato una volta diventato largo: con coraggio e voglia spinge di più nella ripresa e trova anche il primo gol colmo di gioia generale Mkhitaryan 6,5: sicuramente il “peggiore” nel mezzo, sfiora il gol ma non ripiega nel migliore dei modi alle staffette del Sassuolo dal 70? Diouf 6: entra e trova subito il ritmo partita dei suoi compagni Zielinski 7: onnipresente e infallibile: può fare tutto dal 64? Frattesi 6: tanti minuti e pochi palloni, cerca il gol Sucic 6,5: può crescere tanto, come al solito corsa e pulizia Dimarco 8,5: parole terminate, 3 assist e un giallo inutile: condizione fisica e psicologica che fa imbarazzo Thuram 7: trova finalmente il gol e anche un po’ di presenza positiva in campo dal 76? Bonny S.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Le pagelle di Inter Napoli analizzano la partita valida per la 20ª giornata di Serie A, giocata a San Siro.

