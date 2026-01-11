Pagelle Inter Napoli | Zielinski e Dimarco top tanto rammarico per le amnesie difensive

Le pagelle di Inter Napoli analizzano la partita valida per la 20ª giornata di Serie A, giocata a San Siro. Zielinski e Dimarco si distinguono come i migliori in campo, mentre le amnesie difensive hanno inciso sull’esito del match. Di seguito i voti e i commenti sui protagonisti, in un’analisi equilibrata e rispettosa dei fatti.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Napoli: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 20^ giornata del campionato di Serie A. Finisce qui Inter Napoli, risultato finale di 2 a 2 nel match valevole per il 20° turno di Serie A: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. TOP a fine primo tempo: Dimarco, Zielinski. FLOP a fine primo tempo: Akanji. TOP a fine partita: Dimarco. FLOP a fine partita: Bisseck. 3-5-2: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (Sucic), Zielinski (Mkhitaryan), Dimarco (Carlos Augusto); Lautaro 6- (Bonny), Thuram (P. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Inter Napoli: Zielinski e Dimarco top, tanto rammarico per le amnesie difensive Leggi anche: Pagelle Atletico Madrid Inter, la Gazzetta elogia Dimarco e Zielinski: tanti i bocciati Leggi anche: Pagelle Parma Inter, promosso Chivu nelle scelte: al top Akanji, Carlos e Dimarco! C’è una sola insufficienza Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Le pagelle di Inter-Bologna: Zielinski di classe, Lucumí inadeguato; Inter-Bologna 3-1, pagelle e tabellino: prova totale per Lautaro, Zielinski è rinato, Thuram in crescita, Ravaglia evita la goleada; Pagelle Inter-Bologna: Thuram di spalletta, Zielinski salta Guida, vuoto Lucumì; Pagelle Inter-Bologna 3-1: Zielinski ripaga la fiducia di Chivu (7,5), Lautaro più forte della mano fasciata (8). Le pagelle di Inter-Napoli 2-2: McTominay con gli attributi, Dimarco una sentenza - 2 con le pagelle della partita: il migliore è McTominay che reagisce all'errore iniziale ... eurosport.it

Inter-Napoli 2-2, le pagelle: Dimarco pendolino e bomber (7), Calhanoglu gelido dal dischetto (7), Akanji tradisce (5,5) - L'Inter di Cristian Chivu manca il colpo del ko, facendosi rimontare due volte da McTominay e fermare sul pareggio, il primo in stagione dal Napoli di Conte. leggo.it

Inter-Napoli 2-2, pagelle e tabellino: McTominay indomabile, Dimarco nel prime, Akanji distratto, Lautaro spento, Hojlund spreca, Lang entra e decide - Spettacolo a San Siro: l'Inter va avanti due volte ed assapora lo strappo Scudetto, ma nel Napoli c'è sempre il solito Scott McTominay a risolvere i problemi. msn.com

Le mie pagelle di #Parma-#Inter: #Sommer 6 - Nessun tiro subito #Bisseck 7 - Imperioso palla al piede, bene anche dietro #Akanji 8 - Una prova da dominatore assoluto #CarlosAugusto 7 - Difensivamente impeccabile #LuisHenrique 5,5 - Stavolta più impreci - facebook.com facebook

Parma-Inter 0-2, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.