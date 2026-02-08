Sassuolo Inter LIVE 0-5 | la squadra di Chivu passeggia al Mapei e consolida il primo posto in classifica

Questa sera al Mapei Stadium l’Inter ha dominato il Sassuolo con un risultato netto di 5-0. La squadra di Chivu ha mostrato tutta la sua forza e ha consolidato il primo posto in classifica. Fin dal primo tempo, l’Inter ha preso il controllo della partita, segnando più volte e lasciando poco spazio agli avversari. La partita è andata avanti senza grandi sorprese, confermando la superiorità della squadra nerazzurra.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per il 24° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie A 202526. I neroverdi, reduci dalla vittoria per 1 a 3 sul Pisa e attualmente 11esimi in classifica con 29 punti, ospitano i nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 sulla Cremonese e primi in classifica con 55 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 92? – La squadra di Chivu passeggia al Mapei e consolida il primo posto in classifica 88? – Luis Henrique trova la prima gioia personale in nerazzurro! 75? – Chivu cambia anche la coppia d’attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sassuolo Inter LIVE 0-5: la squadra di Chivu passeggia al Mapei e consolida il primo posto in classifica Approfondimenti su Sassuolo Inter Sassuolo-Inter: Chivu cerca il pokerissimo al Mapei Stadium contro il tridente di Grosso Questa domenica alle 18:00 l’Inter di Cristian Chivu scende in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo. Sassuolo Pisa 1-1 LIVE: fine primo tempo al Mapei Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sassuolo Inter Argomenti discussi: Sassuolo-Inter LIVE; Sassuolo-Inter, la diretta da Reggio Emilia; Sassuolo-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; LIVE Alle 18 Sassuolo-Inter: Esposito sfida Pinamonti, Bisseck e Zielinski dal 1'. Sassuolo-Inter 0-4 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Bisseck, Thuram, Lautaro e AkanjiLa diretta live di Sassuolo-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Sassuolo-Inter, il risultato in diretta LIVED?u001c?W?;?u0011k??Qu0014C???vIe????fS????pZb:?aR hZcZ???u0002L??}u0018??4? (u0002$g',???Osp?W?u0013&xHu0011f???u0007u0014??7?bA??u0016?u0014???u0017+*d?u0015?44 ;???PJ????m??f?c2?=f??a?u0004?u000 ... sport.sky.it SASSUOLO-INTER 0-4 (75'): CAMBI INTER Escono Lautaro e Thuram Entrano Bonny e Pio Esposito x.com Serie A, Sassuolo-Inter 0-2 dopo 45'. I nerazzurri mirano ai tre punti per allungare in vetta Lecce-Udinese 2-1, Bologna-Parma 0-1. Ieri Genoa-Napoli 2-3: successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76’. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://w facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.