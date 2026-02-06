Questa domenica alle 18:00 l’Inter di Cristian Chivu scende in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo. I nerazzurri cercano il quinto risultato utile di fila, con l’obiettivo di mantenere la corsa in zona Europa. Chivu si affida al suo tridente offensivo, pronto a mettere pressione alla difesa avversaria.

L’ Inter di Cristian Chivu scende in campo domani, domenica 8 febbraio alle ore 18:00, al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo nel match valido per la 24ª giornata di Serie A. I nerazzurri, saldi al primo posto con 55 punti e reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia contro il Torino, cercano la quinta vittoria consecutiva per blindare il primato. Di fronte troveranno un Sassuolo in salute, undicesimo a quota 29 punti e rinvigorito dai recenti successi contro Pisa e Cremonese, deciso a confermarsi mina vagante del campionato nonostante il gap tecnico sulla carta. 8 Febbraio 2026 - 18:00 Serie A Giornata 24 Sassuolo Inter giorni ore minuti secondi Anteprima Partita La marcia trionfale della capolista e le scelte di Chivu. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Sassuolo-Inter: Chivu cerca il pokerissimo al Mapei Stadium contro il tridente di Grosso

Il Sassuolo ottiene una vittoria importante contro la Cremonese nella 22ª giornata di Serie A.

