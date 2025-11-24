Sassuolo Pisa 1-1 LIVE | fine primo tempo al Mapei
Sassuolo Pisa, sfida valevole per la 12^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 20:45 allo Mapei Stadium! Segui il LIVE qui Sassuolo Pisa, match valido per la 12ª giornata della Serie A 202526: calcio d'inizio fissato alle 20:45 al Mapei Stadium. Calcionews24 segue LIVE il match: SEGUI IL LIVE DI SASSUOLO PISA FINE PRIMO TEMPO .
Serie A, Sassuolo-Pisa 1-1 dopo 45': gol di Nzola su rigore e pareggio di Matic Stadio Città del Tricolore Tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-12-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta
Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare Vai su X
LIVE Sassuolo-Pisa 1-1 Serie A 2025/2026: Due Ammonizioni Nel Match - Pisa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.
Diretta/ Sassuolo Pisa (risultato 1-1) video streaming tv: Matic risponde a Nzola! (24 novembre 2025) - Diretta Sassuolo Pisa streaming video tv: i neroverdi si giocano addirittura le posizioni europee, i toscani arrivano dalla prima vittoria in campionato.
Sassuolo-Pisa LIVE 1-1: Nzola sblocca su rigore, Matic risponde subito con un super goal - Matic pareggia subito con un super goal: mischia in area Pisa su una sponda di Pinamonti, il pallone arriva al centrocampista neroverde che calcia al volo con il mancino dal ...