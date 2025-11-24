Sassuolo Pisa 1-1 LIVE | fine primo tempo al Mapei

Calcionews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sassuolo Pisa, sfida valevole per la 12^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 20:45 allo Mapei Stadium! Segui il LIVE qui Sassuolo Pisa, match valido per la 12ª giornata della Serie A 202526: calcio d’inizio fissato alle 20:45 al Mapei Stadium. Calcionews24 segue LIVE il match: SEGUI IL LIVE DI SASSUOLO PISA FINE PRIMO TEMPO . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sassuolo pisa 1 1 live fine primo tempo al mapei

© Calcionews24.com - Sassuolo Pisa 1-1 LIVE: fine primo tempo al Mapei

News recenti che potrebbero piacerti

sassuolo pisa 1 1LIVE Sassuolo-Pisa 1-1 Serie A 2025/2026: Due Ammonizioni Nel Match - Pisa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it

sassuolo pisa 1 1Diretta/ Sassuolo Pisa (risultato 1-1) video streaming tv: Matic risponde a Nzola! (24 novembre 2025) - Diretta Sassuolo Pisa streaming video tv: i neroverdi si giocano addirittura le posizioni europee, i toscani arrivano dalla prima vittoria in campionato. Lo riporta ilsussidiario.net

sassuolo pisa 1 1Sassuolo-Pisa LIVE 1-1: Nzola sblocca su rigore, Matic risponde subito con un super goal - Matic pareggia subito con un super goal: mischia in area Pisa su una sponda di Pinamonti, il pallone arriva al centrocampista neroverde che calcia al volo con il mancino dal ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Pisa 1 1