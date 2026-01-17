Segui in tempo reale la partita tra Udinese e Inter, valida per la 21ª giornata di Serie A 20252026. La cronaca aggiornata riporta il risultato attuale di 0-1 in favore dell’Inter, con il primo cambio effettuato da Chivu, che ha inserito Bonny al posto di Pio Esposito. Restate con noi per gli aggiornamenti dettagliati sul match.

di alberto alberto petrosilli Udinese Inter: cronaca, risultsato e tabellino del match valido per la 21a giornata di Serie A 20252026: seguilo live con noi. Al Bluenergy Stadium di Udine, Udinese Inter, sfida valevole per la 21a giornata di Serie A 20252026. Occasione per l’Inter di provare un allungo a +6 ai danni del Milan in campo domani in casa contro il Lecce, mentre l’Udinese di Runjaic, fermo a metà classifica, sogna un altro sgambetto ad una big. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 68? – Primo cambio per Chivu, dentro Bonny per Pio Esposito 60? – Dimarco sigla il raddoppio ma il gol viene annullato per un fuorigioco di Pio Esposito 52? – Mkhitaryan impegna subito Okoye 45? – Comincia il secondo tempo! 47? – Termina il primo tempo, nerazzurri meritatamente in vantaggio 33? – Prima occasione per i padroni di casa, Sommer disinnesca un bel tiro di Piotrowski 30? – Okoye sale in cattedra, nerazzurri a caccia del raddoppio 20? – Lautaro Martinez la sblocca con una giocata bellissima in area 10? – Nerazzurri pericolosissimi con Lautaro Martinez e Dimarco Inizia la sfida! Migliore in campo a fine primo tempo: Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Udinese Inter LIVE 0-1: primo cambio per Chivu, dentro Bonny per Pio Esposito

Leggi anche: Lautaro Inter, Pio Esposito cresce, Thuram e Bonny convincenti! Chivu prepara l’artiglieria per Genova

Leggi anche: Udinese-Inter: Chivu si affida in attacco a Lautaro e Pio Esposito | Diretta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Udinese-Inter, orari e dove vederla in TV; Udinese-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Dove vedere Udinese-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Udinese-Inter: Sky, Dazn o NOW? Ecco dove vederla in tv e in streaming.

LIVE - Udinese-Inter 0-1, 68': Pio Esposito esce tra gli applausi dello stadio, in campo Bonny - Strappo potente di Bisseck su lancio di Lautaro, col tedesco che arriva a ridosso dell'area poi però ... msn.com