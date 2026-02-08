Pagelle Sassuolo Inter | Dimarco da incanto Muric serata horror che perla di Luis Henrique! I VOTI

Il match tra Sassuolo e Inter al Mapei Stadium si è concluso con un risultato che ha lasciato tutti a bocca aperta. Dimarco ha messo in mostra una prestazione da incanto, mentre Muric ha vissuto una serata da dimenticare. La grande sorpresa è arrivata da Luis Henrique, che ha regalato una perla di giocata. I voti e i giudizi ai protagonisti mostrano come il campo abbia raccontato una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle: fa tutto Dimarco con tre assist (8,5), Bisseck maestoso (7). Lautaro da record supera Boninsegna (7,5). La sfida, a Reggio Emilia, tra Sassuolo e Inter si è risolta con la vittoria della squadra di Chivu per 5-0. In rete, nella prima frazione di gioco, Bisseck e Thuram. Poi, nella ripresa, ...

