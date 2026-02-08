L’Inter segna cinque gol senza troppi problemi e conquista un’altra vittoria importante. La squadra di Inzaghi si porta a +8 dal Milan, mantenendo il ritmo in campionato. Dimarco brilla con un voto da 8, mentre Muric, ancora una volta, si dimostra in difficoltà con un 3. Lautaro Martinez segna e si avvicina a Boninsegna, con un’ottima prestazione. I neroazzurri dominano la partita dal primo all’ultimo minuto, lasciando il Sassuolo con poche chance di reagire.

L'Inter vince ancora e si porta momentaneamente a +8 dal Milan. I nerazzurri, nella gara valida per la 24a giornata, hanno sconfitto 0-5 il Sassuolo al Mapei Stadium. I ragazzi di Chivu, dopo un paio di pericoli sventati, hanno iniziato ad attaccare con intensità, sbloccando la gara sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Bisseck, in netta crescita. Prima della mezz'ora, Thuram, su un assist al bacio di Dimarco, ha messo a segno il raddoppio. Ad inizio ripresa, il solito Lautaro (14esimo gol in campionato) ha di fatto chiuso i giochi, sfruttando un'incertezza della difesa avversaria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle: Dimarco (8) onnipotente, Muric sciagurato e recidivo (3). Lautaro (6,5) raggiunge Boninsegna

Questa sera l’Inter ha dominato il Sassuolo con un secco 5-0.

L’Inter mette sotto il Sassuolo e vince con un punteggio rotondo.

