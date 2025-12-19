Bologna Inter spareggio per la finale | Chivu sfida il tabù e la stanchezza Lautaro a riposo?

Bologna e Inter si preparano a un match decisivo per l'accesso alla finale, con Chivu pronto a sfidare il tabù e la fatica. La partita si annuncia intensa, mentre Lautaro si prende un turno di riposo, aprendo nuovi scenari tattici. Redazione Inter News 24 monitora da vicino una sfida cruciale che potrebbe cambiare gli equilibri della stagione.

Inter News 24 Ecco cosa filtra sulle idee del tecnico. L’attesa è finita: questa sera alle 20:00 (ora italiana), l’Al-Awwal Park di Riad ospiterà la seconda semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Bologna. In palio c’è il biglietto per la finalissima di lunedì 22 dicembre contro il Napoli di Antonio Conte, che ha già liquidato la pratica Milan. Sulla carta, i nerazzurri partono con i favori del pronostico per la qualità della rosa, ma la sfida si preannuncia indecifrabile. Come sottolinea l’analisi de La Gazzetta dello Sport, la squadra di Cristian Chivu deve fare i conti con un avversario che spesso si è trasformato in una “bestia nera” e con la propria difficoltà psicologica nel chiudere i match d’élite. 🔗 Leggi su Internews24.com

