Domani l’Inter torna in campo in Emilia contro il Sassuolo. Chivu decide di riprendere i titolari e dà fiducia a Akanji e Zielinski, che non avevano giocato in Coppa. Lo svizzero si ripresenta come punto fermo, nessuno ha più spazio di lui in questa fase. I nerazzurri vogliono riprendere il ritmo e mettere pressione alla classifica.

Pellicola in bianco e nero, suona la carica, da lontano si intravede un manipolo di "buoni" pronto a risolvere una battaglia e il lieto fine è presto servito. Reggio Emilia non sarà il lontano west e Chivu, primo in classifica a +5 sul Milan, non ha bisogno di essere salvato ma dopo gli stravolgimenti di formazione in Coppa Italia il ritorno all’Inter dei titolari può avere il sapore del western. Di quelli in cui i tifosi (da casa, visto che la trasferta è vietata dopo il brutto episodio del petardo contro Audero a Cremona) non aspettano altro che rivedere in campo i soliti noti. Gli esperimenti di Coppa sono alle spalle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, contro il Sassuolo Chivu ritrova i titolari: riecco Akanji e Zielinski

Ecco le ultime notizie in tempo reale dall'Inter: Zielinski torna in campo, mentre Diouf cerca più spazio.

Il match tra Inter e Napoli si è concluso con un pareggio 2-2, offrendo un incontro equilibrato e ricco di emozioni.

Argomenti discussi: Inter, contro il Sassuolo tornano le prime linee: Micki e Thuram verso la conferma; Sassuolo-Inter: tutto quello che c'è da sapere; Probabili formazioni Sassuolo-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Thuram, Bonny, Pio Esposito, Barella, Calhanoglu, Nzola, Bakola e Ulisses Garcia; SASSUOLO-INTER: sospesa momentaneamente la vendita dei biglietti.

Probabili formazioni Sassuolo-Inter: cosa filtra su Nzola, Frattesi e ThuramProbabili formazioni Sassuolo Inter - Archiviato il successo in Coppa Italia arrivato contro il Torino, l'Inter ripartirà ... fantamaster.it

Sassuolo-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie AL'incontro tra le formazioni di Grosso e Chivu è in programma alle ore 18 di domenica 8 febbraio. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e ... tuttosport.com

Vigilia di SASSUOLO-INTER: la PROBABILE. DIMARCO a vita, CHIVU blindato: due RINNOVI strameritati GUARDA IL VIDEO youtube.com/watchv=WvJTnn… x.com

Inter gigante in trasferta! Sette vittorie consecutive lontano da San Siro. Un dato che non può passare inosservato: i nerazzurri di Cristian Chivu arrivano a Sassuolo con un ruolino di marcia impressionante fuori casa, conquistando tre punti in serie in tutte l facebook