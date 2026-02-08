Formazioni ufficiali Sassuolo Inter | le scelte di Grosso e Chivu

Questa sera alle 18, si sfidano Sassuolo e Inter con le formazioni ufficiali di Grosso e Chivu. Entrambe le squadre scendono in campo con alcune novità e tentano di mettere in difficoltà l’avversario fin dai primi minuti. La partita si preannuncia aperta, con i giocatori pronti a dare il massimo.

di Alberto Petrosilli Formazioni ufficiali Sassuolo Inter: di seguito le scelte di Fabio Grosso e Cristian Chivu per la sfida in programma alle 18. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter, gara valida per la 24^ giornata di Serie A in programma alle 18: SASSUOLO (4-3-3): 49 Muri?; 6 Walukiewicz, 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig; 42 Thorstvedt, 18 Matic, 90 Koné; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurienté. A disposizione: 12 Satalino, 16 Zacchi, 7 Volpato, 8 Nzola, 11 Boloca, 19 Romagna, 20 Fadera, 23 Garcia, 24 Moro, 25 Coulibaly, 35 Lipani, 40 Vranckx, 44 Iannoni, 50 Bakola, 66 Pedro Felipe. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Sassuolo Inter: le scelte di Grosso e Chivu Approfondimenti su Sassuolo Inter Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Grosso e Chivu Questa sera il Mapei Stadium si prepara a vivere un match importante tra Sassuolo e Inter. Formazioni ufficiali Sassuolo Inter: le scelte di Grosso e Chivu per il match di Serie A È arrivato il momento della partita tra Sassuolo e Inter, valida per la 24ª giornata di Serie A. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Sassuolo Inter Argomenti discussi: Inter, contro il Sassuolo tornano le prime linee: Micki e Thuram verso la conferma; Sassuolo-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Formazioni ufficiali Cremonese-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Barella, Bonazzoli, Vardy, Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito e Carlos Augusto. Sassuolo – Inter: ecco le formazioni ufficialiSassuolo - Inter formazioni ufficiali: ecco le scelte di Grosso e Chivu per la ventiquattresima giornata di Serie A 2025/26. generationsport.it Sassuolo-Inter, formazioni ufficiali: Chivu fa ancora turnover, la scelta tra Thuram e Pio EspositoI nerazzurri a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato per mantenere il vantaggio in vetta alla classifica, le decisioni dei tecnici di Sassuolo e Inter ... sport.virgilio.it #InterJuve -6: chi sono i diffidati Con un giallo oggi in Juventus-Lazio e Sassuolo-Inter saltano il derby d'Italia x.com La prima volta che Sassuolo e Inter si affrontarono in Serie A fu il 20 settembre 2013 e i nerazzurri vinsero in goleada: ricordate il risultato esatto di quel match facebook

