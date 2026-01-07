Parma Inter formazioni ufficiali Chivu ne cambia diversi | out Barella e Bastoni in Pio

Ecco le formazioni ufficiali di Parma-Inter, con le novità annunciate da Cristian Chivu. L’allenatore ha apportato alcune variazioni rispetto alle precedenti, lasciando fuori Barella e Bastoni, e inserendo Pio in campo. La sfida si disputa al Tardini, e le scelte di formazione sono fondamentali per il corso della partita. Di seguito, i dettagli delle scelte ufficiali per entrambe le squadre.

Parma Inter formazioni ufficiali. Cristian Chivu ha annunciato l’undici titolare dell’ Inter per la sfida in programma al Tardini contro il Parma. Rispetto alla partita contro il Bologna, ci sono alcune novità, con tre big che restano a riposo in vista dei prossimi impegni, in particolare il match con il Napoli. In difesa, Akanji confermato al centro, affiancato da Bisseck e Carlos Augusto. Acerbi parte dalla panchina, mentre Bastoni osserva un turno di riposo strategico in ottica futura. Parma Inter formazioni ufficiali: tutti i 22 della partita. A centrocampo, fuori Zielinski dopo l’ottima prestazione contro il Bologna. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Parma Inter LIVE: diramate le formazioni ufficiali del match, Pio Esposito titolare Leggi anche: Formazioni ufficiali Parma Inter: le scelte di Cuesta e Chivu La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Le probabili formazioni di Parma-Inter (Serie A); Parma-Inter: convocati e probabili formazioni; Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino, Dimarco, Ondrejka, Thuram e...; Parma-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni. Parma – Inter: ecco le formazioni ufficiali! - Inter: ecco le formazioni ufficiali del match di oggi, valido per la diciannovesima giornata di Serie A! generationsport.it

Parma-Inter, dove vederla (Sky, Dazn), formazioni ufficiali, orario, arbitro e classifica Serie A. Pio Esposito titolare - I nerazzurri sono al comando della classifica e dopo la vittoria convincente contro il Bologna, ... ilmessaggero.it

Formazioni ufficiali Parma Inter, le scelte dei due allenatori per la gara della 19a giornata di Serie A - Calcio d’inizio alle 20:45 al Tardini Le formazioni ufficiali di Parma Inter, match delle 20:45 e valido per ... calcionews24.com

Parma-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA x.com

Pronostico secco: come finisce Parma-Inter stasera - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.