Sassuolo Fiorentina 3-1 | i neroverdi volano a -3 dalla Juventus viola in caduta libera Cosa è successo oggi pomeriggio al Mapei
Sassuolo Fiorentina 1-3, Mandragora illude poi il crollo: Volpato, Muharemovic e Konè firmano il sorpasso. Viola ultimi e ancora senza vittorie. Il Mapei Stadium è teatro di una rimonta spettacolare che lancia il Sassuolo verso le zone nobili della classifica e fa sprofondare la Fiorentina in una crisi senza fine. L’anticipo di campionato si chiude con un netto 3-1 in favore dei neroverdi, un risultato che ridisegna gli equilibri nella corsa all’Europa e certifica il momento d’oro della squadra emiliana, ora capace di mettere pressione anche alle big del campionato. La gara si era messa subito bene per gli ospiti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
#Sassuolo 3-1 #Fiorentina : Ismael Kone! #SassuoloFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
Arrivate le formazioni ufficiali per il match delle 15 tra Sassuolo e Fiorentina Le scelte dei tecnici - facebook.com Vai su Facebook
Sassuolo-Fiorentina 3-1: gol di Volpato, Muharemovic e Koné. Viola ancora ko - Prosegue la crisi dei viola di Vanoli, battuti anche al Mapei Stadium e ancora all'ultimo posto senza aver mai vinto in campionato. Riporta sport.sky.it
La Fiorentina affonda, la Serie B fa paura: 3-1 del Sassuolo, Mandragora non basta - Seconda sconfitta di fila per la Fiorentina che perde anche in casa del Sassuolo per 3- Come scrive tuttosport.com
Sassuolo-Fiorentina risultato 3-1: gol di Volpato, Muharemovic e Koné, viola sempre più a picco - In vantaggio con un rigore di Mandragora, la Fiorentina viene ribaltata dalle reti di Volpato e Muharemovic già nel primo tempo. corriere.it scrive
Sassuolo-Fiorentina 3-1, Koné affonda i viola / Diretta - Reggio Emilia, 6 dicembre 2026 – Reduce da 13 gare senza una vittoria e in una difficilissima situazione di classifica (penultimo posto) la Fiorentina, sospinta da oltre tremila tifosi, cerca in casa ... Scrive sport.quotidiano.net
Le pagelle di Sassuolo-Fiorentina 3-1: ritorno alla vittoria in casa dopo tre gare nel segno di Volpato - Dopo l’errore sul secondo gol del Como, si ripete sempre in uscita alta franando in area su Parisi causando un inevitabile rigore, venendo anche ammonito da Pairetto. Da canalesassuolo.it
Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo sale all'ottavo posto, la Fiorentina torna ultima - 1 la Fiorentina e continua a sognare in grande, superando addirittura Lazio e Udinese e issandosi all'8° posto in classifica. Scrive tuttomercatoweb.com