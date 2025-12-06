Sassuolo Fiorentina 3-1 | i neroverdi volano a -3 dalla Juventus viola in caduta libera Cosa è successo oggi pomeriggio al Mapei

Sassuolo Fiorentina 1-3, Mandragora illude poi il crollo: Volpato, Muharemovic e Konè firmano il sorpasso. Viola ultimi e ancora senza vittorie. Il Mapei Stadium è teatro di una rimonta spettacolare che lancia il Sassuolo verso le zone nobili della classifica e fa sprofondare la Fiorentina in una crisi senza fine. L’anticipo di campionato si chiude con un netto 3-1 in favore dei neroverdi, un risultato che ridisegna gli equilibri nella corsa all’Europa e certifica il momento d’oro della squadra emiliana, ora capace di mettere pressione anche alle big del campionato. La gara si era messa subito bene per gli ospiti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

