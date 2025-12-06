di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18:00 a San Siro per Inter Como, match valevole per la 14^ giornata della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Como, match del 14° turno del campionato di Serie A 202526. Nerazzurri reduci dal successo per 0-2 col Pisa, e lariani reduci anch’essi dalla vittoria per 2 a 0 col Sassuolo. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA.?? 77? Doppio cambio nell’Inter – Fuori Thuram e Luis Henrique, dentro Pio Esposito e Carlos Augusto. 73? Lautaro ad un passo dalla doppietta! – Akanji conduce e poi apre per Luis Henrique, cross basso per Lautaro che tutto solo in area calcia male e addosso a Butez, il quale para in due tempi. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Como LIVE 2-0: Thuram raddoppia su corner! Lautaro spreca il tris