di Giovanni Di Caprio Immaginate di essere in pieno centro storico e dover camminare accanto a cassonetti che strabordano di spazzatura o cocci di bottiglia abbandonati e biciclette sfasciate. Ecco, questo accade ogni giorno nel quadrante fra via Nosadella, piazza Malpighi, via Barberia e via d'Azeglio, dove sono tanti i sacchi dei rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti oppure gli escrementi degli animali lasciati in mezzo al passaggio. È un fenomeno che ovviamente riguarda anche le zone vicine, da via Indipendenza a via Rizzoli. E non solo il centro, a dire il vero, perché anche in periferia si vedono scene di sacchetti lasciati fuori dai cassonetti o cestini rovesciati.

Il centro ostaggio degli incivili. Rifiuti e oggetti di ogni tipo abbandonati fuori dai bidoni