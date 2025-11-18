Il centro ostaggio degli incivili Rifiuti e oggetti di ogni tipo abbandonati fuori dai bidoni
di Giovanni Di Caprio Immaginate di essere in pieno centro storico e dover camminare accanto a cassonetti che strabordano di spazzatura o cocci di bottiglia abbandonati e biciclette sfasciate. Ecco, questo accade ogni giorno nel quadrante fra via Nosadella, piazza Malpighi, via Barberia e via d’Azeglio, dove sono tanti i sacchi dei rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti oppure gli escrementi degli animali lasciati in mezzo al passaggio. È un fenomeno che ovviamente riguarda anche le zone vicine, da via Indipendenza a via Rizzoli. E non solo il centro, a dire il vero, perché anche in periferia si vedono scene di sacchetti lasciati fuori dai cassonetti o cestini rovesciati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L’IDF ha sospeso il magistrato che indagava su 5 soldati israeliani, accusati di aver stuprato davanti alle telecamere un ostaggio palestinese nel centro di tortura israeliano di Sde Teiman. Israele punisce l’avvocato dell'IDF per aver osato indagare sugli STUP Vai su X
Il centro ostaggio degli incivili. Rifiuti e oggetti di ogni tipo abbandonati fuori dai bidoni - La rabbia di residenti e commercianti: "Qui la città è sempre più sporca, ora basta". Da msn.com
Allarme rifiuti: "Fototrappole anti incivili" - Dopo le segnalazioni del consigliere di Fratelli d’Italia, Andrea Arbizzoni - Secondo ilgiorno.it