Ogliara via Montestella | bidoni dei rifiuti trasformati in micro-discarica

A Ogliara, lungo via Montestella, i residenti sono stanchi di vedere i bidoni dei rifiuti trasformati in una micro-discarica a cielo aperto. Da tempo, vicino all’ingresso del parco Montestella, i contenitori vengono abbandonati con rifiuti di ogni genere. La situazione è finita nel mirino di chi vive in zona, che denuncia l’abbandono indiscriminato di spazzatura e l’uso dei bidoni come punto di conferimento improvvisato. La presenza di questi cumuli di rifiuti crea disagio e preocc

. Da punto di conferimento a "richiamo" per l'abbandono indiscriminato di rifiuti. È la situazione segnalata da alcuni residenti di Ogliara nell'area di via Montestella, dove da tempo sono presenti bidoni capienti collocati nei pressi dell'ingresso del parco Montestella. "Qui finiscono calcinacci, mobili ed elettrodomestici". Secondo quanto riferito in una segnalazione arrivata in redazione, quei contenitori sarebbero diventati un punto di accumulo per comportamenti incivili: non solo sacchi domestici, ma anche materiali ingombranti e rifiuti impropri come calcinacci, sanitari, mobili, elettrodomestici e plastica di vario tipo.

