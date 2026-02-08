Sassari | Rete di droga e sfruttamento 76 indagati a processo per traffico internazionale ed accuse di tratta

Sassari si prepara a un processo che coinvolge 76 persone accusate di traffico internazionale di droga e sfruttamento. La polizia ha smantellato un’organizzazione criminale attiva tra Italia e altri paesi, con accuse che vanno dal traffico di droga all’uso di minori e sfruttamento. La vicenda tiene sotto pressione le forze dell’ordine e la comunità locale.

Sassari è al centro di una vasta operazione giudiziaria che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per 76 persone, accusate di far parte di un’organizzazione criminale dedita al traffico di eroina e cocaina. L’inchiesta, condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri di Sassari e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Cagliari, svela un presunto sistema di spaccio radicato nel territorio, con ramificazioni che si estendono anche al di fuori dell’Italia. Il primo passo verso il processo si concretizzerà il 24 marzo, quando gli imputati compariranno davanti al giudice per l’udienza preliminare (gup) Claudia Sechi.🔗 Leggi su Ameve.eu

