Traffico internazionale di droga | blitz in tutta Europa tre indagati anche nel Salento
BRINDISI - È stato bloccato presso il porto di Brindisi, mentre rientrava dalla Grecia. Il 44enne Vincenzo Bruno, originario di Mesagne, residente a Lecce, finisce di nuovo in carcere, nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Brescia e dal Servizio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
