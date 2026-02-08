Daniele Gasperi, del Pci delle Colline Metallifere, torna a denunciare le cattive condizioni della strada tra Sarzanese e Valdera. Secondo lui, si tratta di un tratto pericoloso, abbandonato al suo destino e senza interventi concreti da parte delle autorità. Gasperi sottolinea che un progetto di ammodernamento era stato promesso, ma ad oggi nulla è stato fatto. La strada resta un problema aperto, senza segnali di miglioramento all’orizzonte.

Sarzanese-Valdera, ovvero la Massa-Follonica: una strada dimenticata e pericolosa. Comincia con questa affermazione la nota di Daniele Gasperi (nella foto), del Pci delle Colline metallifere, che poi aggiunge: "Il tutto in merito ad un tratto stradale che doveva essere ammodernato ma che poi, nei fatti, ha visto poco o nulla di realizzato". Il riferimento è verso questo tratto di strada dove a più riprese sono accaduti incidenti, anche molto gravi, e che specialmente in ore notturne obbligano ad una condotta di guida particolarmente attenta. "Chi si trova a percorrere il tratto stradale – insiste Gasperi – soprattutto nelle ore notturne, viaggia a senso e se ci sono condizioni meteo con una semplice pioggia o qualche banco di nebbia la situazione è ancora più rischiosa, perché i conducenti si trovano immersi in un’oscurità dove è difficile capire quali siano i ’confini’ della strada e quale sia la linea che divide le due corsie di marcia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Sarzanese - Valdera’: "Una strada pericolosa e nessuno interviene"

Stamattina, 15 gennaio, la strada statale 439 ‘Sarzanese Valdera’ a Bientina è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al km 49, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio sulla strada provinciale Sarzanese-Valdera, poco prima delle 17.

Pci: «Massa-Follonica strada dimenticata e pericolosa. Situazione paradossale»FOLLONICA – Dopo il grande caos che ha visto regionalizzare tante strade statali e la gestione dei lavori di ammodernamento e manutenzione affidati alle province, la strada stradale 439, denominata S ... msn.com

Fuga di gas a Camaiore, chiusa e poi riaperta la strada statale 439 Sarzanese ValderaCamaiore (Lucca), 26 luglio 2025 - Una fuga di gas, dovuta al danneggiamento di una tubatura durante lavori per la stesura della fibra ottica, ha costretto alla chiusura in via precauzionale della ... lanazione.it

Incidente sulla Sarzanese Valdera: due feriti, intervengono i soccorsi da Follonica facebook