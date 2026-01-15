Incidente lungo la Sarzanese Valdera a Bientina | strada chiusa al traffico

Stamattina, 15 gennaio, la strada statale 439 ‘Sarzanese Valdera’ a Bientina è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al km 49, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. La chiusura è stata disposta per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. Restano in corso aggiornamenti sulla situazione e sulla riapertura della strada.

Chiusa questa mattina, 15 gennaio, in entrambe le direzioni, al km 49, a Bientina la strada statale 439 ‘Sarzanese Valdera’ a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante.Il traffico è deviato in direzione nord al km 49,500 e in direzione sud al km 48,000. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Cede la strada lungo viale Brianza a Milano per una perdita d’acqua, chiusa la strada al traffico: cos’è successo Leggi anche: Doppio incidente sulla Statale 36: strada chiusa, traffico paralizzato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Incidente lungo la Sarzanese Valdera a Bientina: strada chiusa al traffico. Incidente lungo la Sarzanese Valdera a Bientina: strada chiusa al traffico - Chiusa questa mattina, 15 gennaio, in entrambe le direzioni, al km 49, a Bientina la strada statale 439 ‘Sarzanese Valdera’ a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. pisatoday.it

Incidente sulla Sarzanese Valdera, strada temporaneamente chiusa - A causa di un incidente stradale, che ha coinvolto un veicolo pesante, la strada statale 439 “Sarzanese Valdera” è temporaneamente chiusa al traffico, in ... gonews.it

Statale chiusa dopo un incidente - Valdera è stato sospeso in entrambe le direzioni di marcia. toscanamedianews.it

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 14 gennaio, lungo la strada statale 209 Valnerina,dove un’auto si è ribaltata dopo aver perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento. Il sinistro è avvenuto in un tratto particolarmente trafficato dell’ facebook

Incidente stradale lungo l'Aurelia - Rimasto ferito anche il cane x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.