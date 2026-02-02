Schianto sulla Sarzanese-Valdera | due feriti vicino allo svincolo a quattro corsie

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio sulla strada provinciale Sarzanese-Valdera, poco prima delle 17. Due auto sono entrate in collisione, causando il ferimento di due persone. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro. La strada, che si trova vicino allo svincolo a quattro corsie, è rimasta chiusa temporaneamente al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

Un violento schianto tra due auto ha coinvolto la strada provinciale Sarzanese-Valdera, poco prima delle 17.30 di lunedì 2 febbraio 2026, all'altezza del chilometro 17,261, in prossimità dell'ingresso della carreggiata a quattro corsie tra Follonica e Massa Marittima. L'incidente, causato da un impatto frontale tra i due veicoli, ha provocato ferite a due persone, entrambe tratte in ospedale con il soccorso del 118. Il primo veicolo, proveniente da Massa Marittima, ha sbandato e si è scontrato con un'altra auto che procedeva in direzione opposta, verso Follonica. L'urto è stato così violento da causare danni ingenti alla parte anteriore di uno dei due mezzi.

