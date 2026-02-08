Sarr conclude la serie senza vittorie degli Eagles con una cauta vittoria sulla costa meridionale

Sarr ha rotto la serie negativa del Crystal Palace. Nel match di ieri sera, l’attaccante ha segnato il gol decisivo nel secondo tempo, regalando ai suoi una vittoria per 1-0 sul campo del Brighton. È stata una partita combattuta, ma alla fine i Eagles sono riusciti a uscire con i tre punti, interrompendo così una lunga striscia di sconfitte in Premier League.

2026-02-08 17:59:00 Breaking news: Leggi il resoconto della partita e tutti i gol di Brighton-Crystal Palace. Il gol nel secondo tempo di Ismaila Sarr ha posto fine alle otto partite senza vittorie del Crystal Palace in Premier League, battendo i rivali del Brighton 1-0 all'American Express Stadium. In una partita con pochissime occasioni, il ritorno della stella dell'AFCON Sarr ha dimostrato la differenza per gli Eagles dopo un finale clinico grazie al passaggio filtrante del debuttante Evann Guessand subito dopo l'ora, guadagnando il diritto di vantarsi per gli Eagles e portandoli sopra i loro rivali al 13° posto.

