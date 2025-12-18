Torna l’allerta meteo sulle isole toscane e sulla costa centro meridionale

L’allerta meteo si riaccende sulle isole toscane e sulla costa centro meridionale, segnalando temporali intensi e rischio idrogeologico. Previsioni che richiedono attenzione e preparazione, per affrontare con consapevolezza le eventuali criticità legate alle condizioni atmosferiche avverse. Restate aggiornati e adottate le precauzioni necessarie per tutelare voi e le vostre comunità.

FIRENZE – Torna l’allerta meteo per temporali forti e rischio idrogeologico sull’arcipelago toscano e sulla costa centro meridionale. Il maltempo che sta interessando la Toscana porterà di nuovo dopo la mezzanotte di oggi e nella giornata di domani (19 dicembre) forti piogge sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale. Per questo motivo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le isole e la costa della Toscana meridionale valido dalla mezzanotte di oggi (18 dicembre) fino alle 20 di domani (19 dicembre) Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http:www. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

