Rosita Marchese, nata nel 1944 a Umago, in Istria, è la prima donna presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, confermata per il secondo triennio consecutivo (fino al 2027). Approdata profuga a Napoli da piccola, a 14 anni lavora al Teatro San Ferdinando. Già mamma di due bambini, si laurea in Lettere Moderne. Ha ricoperto incarichi dirigenziali amministrativi e produttivi nel settore pubblico e privato: dalla Rai alla Camera dei Deputati, ai teatri San Carlo di Napoli e Giuseppe Verdi di Trieste.

Rosita Marchese punta sulla cultura senza frontiere e sulla creatività delle donne. Si impegna a reperire fondi. Ogni giorno va al cinema o al teatro, e conclude la giornata con un libro