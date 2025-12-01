Rosita Marchese punta sulla cultura senza frontiere e sulla creatività delle donne Si impegna a reperire fondi Ogni giorno va al cinema o al teatro e conclude la giornata con un libro
R osita Marchese, nata nel 1944 a Umago, in Istria, è la prima donna presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, confermata per il secondo triennio consecutivo (fino al 2027). Inaugurata la nuova stazione della metro di Napoli firmata da Anish Kapoor X Approdata profuga a Napoli da piccola, a 14 anni lavora al Teatro San Ferdinando. Già mamma di due bambini, si laurea in Lettere Moderne. Ha ricoperto incarichi dirigenziali amministrativi e produttivi nel settore pubblico e privato: dalla Rai alla Camera dei Deputati, ai teatri San Carlo di Napoli e Giuseppe Verdi di Trieste.
