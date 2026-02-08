Sarno scoperto deposito auto | denunciato per ricettazione e riciclaggio indagate alterazioni e furti all’estero

La polizia di Sarno ha scoperto un deposito di auto rubate. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio. Le indagini hanno anche portato alla luce alterazioni sui veicoli e furti all’estero.

Un uomo, B.A., già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Sarno per ricettazione e riciclaggio di autoveicoli. L’operazione, condotta nel pomeriggio di ieri, ha portato al rinvenimento di diverse auto con irregolarità, tra cui una con targa spagnola risultata rubata in Spagna, una Fiat 500 Abarth con una targa non corrispondente al numero di telaio e la carcassa di una Fiat Panda il cui telaio era stato associato ad un altro veicolo circolante in maniera regolare a Casamicciola Terme. I veicoli sono stati tutti sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le indagini proseguono per accertare la provenienza dei mezzi e individuare eventuali complici o ulteriori responsabilità dell’uomo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sarno Polizia

Ultime notizie su Sarno Polizia

