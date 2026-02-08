Sarno scoperto deposito auto | denunciato per ricettazione e riciclaggio indagate alterazioni e furti all’estero
La polizia di Sarno ha scoperto un deposito di auto rubate. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio. Le indagini hanno anche portato alla luce alterazioni sui veicoli e furti all’estero.
Un uomo, B.A., già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Sarno per ricettazione e riciclaggio di autoveicoli. L’operazione, condotta nel pomeriggio di ieri, ha portato al rinvenimento di diverse auto con irregolarità, tra cui una con targa spagnola risultata rubata in Spagna, una Fiat 500 Abarth con una targa non corrispondente al numero di telaio e la carcassa di una Fiat Panda il cui telaio era stato associato ad un altro veicolo circolante in maniera regolare a Casamicciola Terme. I veicoli sono stati tutti sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le indagini proseguono per accertare la provenienza dei mezzi e individuare eventuali complici o ulteriori responsabilità dell’uomo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Sarno Polizia
Guidava un’auto rubata con targhe false: denunciato per riciclaggio e ricettazione
Durante un controllo straordinario a Ceglie Messapica, i carabinieri hanno individuato un'auto rubata con targhe false.
A1, scoperto carico di Versace contraffatto: 65enne denunciato per ricettazione. Indagini su sofisticata contraffazione.
Gli agenti della polizia hanno fermato un uomo di 65 anni lungo l’autostrada A1, nel tratto bolognese.
Ultime notizie su Sarno Polizia
Scoperto a Catania deposito parti d'auto rubate, una denunciaUn deposito di parti di carrozzeria e di motori smontati da auto rubate è stato scoperto a Catania dalla polizia, che ha anche recuperato tre automobili che erano state rubate in città e con ogni ... ansa.it
14 gennaio – Open Day Difarma Gli studenti del Liceo Tito Lucrezio Caro di Sarno hanno scoperto tutti i corsi Difarma e visto i laboratori da vicino #OpenDaydifarma #Unisa #Orientamento #LucrezioCaro #Difarma facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.