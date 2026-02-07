A1 scoperto carico di Versace contraffatto | 65enne denunciato per ricettazione Indagini su sofisticata contraffazione

Gli agenti della polizia hanno fermato un uomo di 65 anni lungo l’autostrada A1, nel tratto bolognese. Durante i controlli, hanno scoperto più di 400 capi di abbigliamento con il marchio Versace falsificato. L’uomo, originario del Veneto, è stato denunciato per ricettazione. Le indagini proseguono per capire se ci siano altri coinvolti e come funzionasse il giro di contraffazione.

Il profumo ingannevole del lusso si è svelato un inganno lungo l’autostrada A1, nel tratto bolognese, dove un uomo di 65 anni, originario del Veneto, è stato denunciato per ricettazione dopo il ritrovamento di oltre 400 capi di abbigliamento contraffatti con il marchio Versace. L’operazione, condotta dalla polizia stradale di Bologna, ha portato al sequestro di un carico di t-shirt e felpe “finemente taroccate”, nascoste all’interno di cinque imballaggi voluminosi, parzialmente celati sotto un telo nero nel bagagliaio di un’automobile. Un’immagine che racconta un business illecito in costante crescita, capace di sfruttare la forza attrattiva dei brand di lusso per ingannare i consumatori e danneggiare l’economia legale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su A1 Lusso Bologna, fermato sull'A1 con 400 capi d'abbigliamento Versace: sono tutti falsi, 65enne nei guai Un uomo di 65 anni proveniente dal Veneto è stato fermato sulla A1 con oltre 400 capi di abbigliamento Versace falsi. Denunciato un 15enne per resistenza e ricettazione; inseguito dalla Polizia su uno scooter rubato. L’intervento a Latina Un 15enne, già noto alle forze dell’ordine e appartenente a una nota famiglia di etnia rom, è stato denunciato dalla Polizia di Latina per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, dopo un inseguimento su uno scooter rubato. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su A1 Lusso Viaggiava in A1 con un autotreno carico di 111 kg di cocaina: arrestato dalla Polizia di StatoFermato in A1 un autotreno con 111 kg di cocaina nascosti in un vano segreto: arrestato il conducente dalla Polizia di Stato nell’area di servizio Flaminia Ovest. msn.com Buon giorno a tutti!!! Grazie per avermi accettata in questo gruppo appena scoperto Il mio profumo preferito attualmente è Forever di Laura Biagiotti. Sono una nostalgica dei vecchi profumi: Occhi Verdi, i profumi Pupa anni '90 e inizi 2000,Poison, Versac facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.