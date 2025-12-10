Guidava un’auto rubata con targhe false | denunciato per riciclaggio e ricettazione

Durante un controllo straordinario a Ceglie Messapica, i carabinieri hanno individuato un'auto rubata con targhe false. L'operazione ha portato alla denuncia del conducente per riciclaggio e ricettazione, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto ai reati legati al veicolo e alla criminalità organizzata.

CEGLIE MESSAPICA - Un'auto rubata con targhe contraffatte è stata individuata durante un controllo straordinario dei carabinieri a Ceglie Messapica. Il conducente è stato denunciato per riciclaggio e ricettazione dopo che i militari hanno scoperto che il veicolo era stato oggetto di furto e le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Schianto mortale: il piccolo Rayan sedeva davanti, il padre guidava l’auto. Aperta inchiesta per omicidio stradale

Guidava ubriaco contromano e senza patente, nell'auto trovati 70 grammi di cocaina nascosti nei calzini

Sua moglie morì nell’incidente dell’auto che guidava lui, assolto: “Impossibile evitare l’impatto”

Una 16enne ha perso la vita in un violento scontro tra la microcar che guidava e un’auto condotta da un uomo di 63 anni. Inutili i soccorsi: la giovane è morta sul colpo. #ilmamilio Vai su Facebook