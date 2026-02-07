Sarnano choc durante l' escursione | gli alpinisti trovano il cadavere di un uomo

Durante un'escursione a Sarnano, un gruppo di alpinisti si imbatte in un cadavere. La scoperta sorprende tutti e ora i carabinieri stanno cercando di chiarire cosa sia successo. Le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e facendo i rilievi sul posto. La zona è stata messa sotto sequestro, mentre si aspetta l’esito dell’autopsia.

SARNANO - Choc durante l'escursione: gli alpinisti trovano il cadavere di un uomo. Indagini da parte dei carabinieri per capire i controni della vicenda. I i Vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi della località Giampereto, nel comune di Sarnano, a seguito del ritrovamento del corpo senza vita di un uomo da parte di alcuni alpinisti in transito nell'area. L'intervento ha visto l'impiego del personale del distaccamento di Tolentino e di una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Macerata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, il personale del 118 che ha constatato il decesso dell'uomo, e il Soccorso Alpino.

