Indagato in Sarajevo 80enne per omicidio | Procura Milano attiva nel caso

Un uomo di 80 anni è stato iscritto nel registro degli indagati a Sarajevo per il suo presunto coinvolgimento in un omicidio. La Procura di Milano ha avviato le verifiche, anche se l’episodio si è verificato all’estero. Le forze dell’ordine bosniache stanno coordinando le indagini, mentre gli inquirenti italiani stanno seguendo il caso da lontano, pronti a intervenire se ci saranno sviluppi significativi.

**Un 80enne indagato in Sarajevo per l'omicidio di una donna: la Procura di Milano attiva il caso** Nel cuore della città bosniaca di Sarajevo, al via un'indagine penale che colpisce le prime notizie di un omicidio avvenuto in un contesto particolarmente delicato. Un 80enne, residente nella capitale bosniaca, è stato ufficialmente denunciato per l'omicidio di una donna, con un'indagine iniziata dalla Procura di Milano, in seguito a un rapporto con la Polizia di Sarajevo. Il caso, che sembra avere radici profonde nel territorio della Bosnia e dell'ex Jugoslavia, è stato portato alla luce in un momento in cui la cronaca delle relazioni internazionali e dei rapporti tra Italia e paesi balcanici assume rilevanza crescente.

