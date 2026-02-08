Sanremo | Tajani ' Pucci ultima vittima politicamente corretto'

Tredici giorni prima dell'inizio del Festival, si torna a parlare di polemiche. Andrea Pucci ha deciso di non partecipare a Sanremo, cancellando la sua esibizione dopo le discussioni nate attorno alla sua satira. Il comico ha spiegato di aver preferito fare un passo indietro per evitare ulteriori tensioni. La scelta ha aperto di nuovo il dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti della satira in un evento così mediatico.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "L'ultima vittima del politicamente corretto è Andrea Pucci, che ha rinunciato a Sanremo per le polemiche esplose intorno alla sua satira. Perché questo doppiopesismo culturale? Difendere la Libertà significa anche difendere la libertà di espressione e di parola, artistica e culturale. Non è accettabile che qualcuno voglia imporre un pensiero unico, soprattutto sui mezzi di comunicazione pubblica. Ad Andrea Pucci e alla sua famiglia va la mia solidarietà per le minacce ricevute". Lo scrive Antonio Tajani sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

