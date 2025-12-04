Il politicamente corretto non cancelli i nostri simboli

Prosegue l'iniziativa del «Presepe pride», tra l'entusiasmo dei lettori. Con loro, il Giornale rivendica la bontà della difesa dei nostri simboli, minacciati da una cultura woke, ahinoi oggi imperante. La tutela e il rispetto delle tradizioni cristiane non cozzano con la laicità dello Stato, mai messa in discussione. Caso mai è il «politicamente corretto», o la degenerazione dello stesso, a essere pericoloso. Perché quando diventa dogmatismo, ideologia, fanatismo arriva a demolire i pilastri del nostro essere. Non nominare Gesù per non offendere le altre religioni: questo sì che è una bestemmia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il "politicamente corretto" non cancelli i nostri simboli

Altre letture consigliate

La sinistra, succube del politicamente corretto, vuole cancellare il Santo #Natale, i nostri simboli e la nostra cultura, svendendoci al pensiero unico filoislamista, che ci vuole sottomessi e senza identità. Noi non lo permetteremo e vogliamo ribadire a gran voc Vai su X

Natale senza Gesù! Impensabile, improponibile direte... eppure la follia del politicamente corretto vede protagonista una scuola campana che censura il nome di Gesù! Allora vi invito a continuare a lavorare, se non riconoscete la sacralità della festa, nessuno - facebook.com Vai su Facebook

"Il politicamente corretto cancella la cultura pisana" - "La nostra è una mozione per contrastare un fenomeno che a Pisa è embrionale ma, anche dopo alcuni recenti avvenimenti, sempre più latente e che vorremmo non portasse a una deriva del politicamente ... Secondo lanazione.it