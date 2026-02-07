Questa mattina il Codacons ha preso posizione sulla scelta di Andrea Pucci come co-conduttore di Sanremo. L’associazione dei consumatori ha espresso dubbi sulla decisione, chiedendo alla Rai di evitare personaggi che possano dividere il pubblico. La polemica attorno al comico si alimenta, e sui social si moltiplicano le opinioni contrastanti. La Rai non ha ancora risposto ufficialmente, ma la discussione si fa sempre più accesa.

La scelta di Andrea Pucci come co- conduttore a Sanremo sta facendo molto discutere. Adesso è intervenuto anche il Codacons che ha lanciato un monito alla Rai Ieri Carlo Conti ha annunciato che Andrea Pucci sarà co- conduttore a Sanremo, ma la notizia non è stata ben accolta dal pubblico che in queste ore sta evidenziando tutte le frasi di cattivo gusto che nell’ultimo periodo ha detto il comico. Si fa riferimento a volgarità, riferimento omofobi e razzisti, a volte anche misogini. Nella nota Codacons si legge: “In un momento così particolare per il Paese, ci chiediamo se sia il caso di portare sul palco di Sanremo personaggi così divisivi e che in passato si sono distinti per battute volgari, razziste e omofobe. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sanremo, Codacons interviene su Pucci: “No a personaggi divisivi”

Approfondimenti su Sanremo Pucci

Carlo Conti rompe il silenzio su Stefano De Martino e Sanremo.

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Carlo Conti, criticando la scelta di Andrea Pucci come co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sanremo Pucci

Argomenti discussi: Codacons difende Corona dopo la cancellazione dei profili social: Due pesi due misure; Carlo Conti annuncia Andrea Pucci a Sanremo, ma è bufera; Corona cancellati i suoi profili social: i dubbi e l’intervento del Codacons.

Codacons interviene sulla presenza di Andrea Pucci a #Sanremo2026: “In un momento così particolare per il Paese, ci chiediamo se sia il caso di portare a Sanremo personaggi così divisivi e che in passato si sono distinti per battute volgari, razziste e omofob x.com

Domanda secca: vi piacerebbe vedere #SilviaToffanin a Sanremo facebook