Andrea Pucci dice addio a Sanremo | le accuse e le polemiche social sono troppo feroci ma Meloni interviene

Andrea Pucci ha deciso di lasciare l’incarico di co-conduttore di Sanremo 2026. Dopo settimane di critiche e attacchi sui social, l’attore e comico ha scelto di fare un passo indietro. Le polemiche sono state molto dure e alla fine hanno influenzato la sua decisione. Anche il governo, con Meloni, è intervenuto sulla vicenda.

Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026 dopo giorni di polemiche e attacchi sui social. Il comico, annunciato da Carlo Conti per la terza serata del Festival, ha ricevuto insulti, minacce e accuse di fascismo, sessismo e omofobia, al punto da coinvolgere anche la politica e la commissione di vigilanza Rai. La scelta del passo indietro nasce dalla volontà di tutelare la propria famiglia e preservare il rapporto con il pubblico, che Pucci definisce " fondamentale ". L'attore ringrazia Conti e la Rai, sottolineando che il termine fascista non dovrebbe più esistere e che lui non ha mai nutrito odio verso nessuno. Sanremo, Andrea Pucci rinuncia al Festival: Il termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessunoGli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed ... Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche: Termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessunoIl comico era stato oggetto di critiche e insulti dopo l'annuncio della sua presenza come co-conduttore. Sono sconcertata di fronte alla quantità di insulti, minacce e offese ricevute da Andrea #Pucci e dalla sua famiglia negli ultimi giorni. La sua colpa Essere stato scelto come co-conduttore per una serata al festival di #Sanremo. Il Partito Democratico, giorn

